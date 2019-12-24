Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi

5 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarının Van ayağı sona erdiVan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda Iğdır, Kars, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Tunceli illerinden 268...

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarının Van ayağı sona erdi


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonluğunda Iğdır, Kars, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Tunceli illerinden 268 sporcu ve 30 idarecinin katılımı ile gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Müsabakaları, Nur Tatar Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonunda Erkekler Ligi A Grubunda Elazığ il takımı birinci, Bingöl il takımı ikinci, B Grubunda Van il takımı birinci, Malatya il takımı ikinci, C Grubunda ise Muş il takımı birinci, Bitlis il takımı ikinci oldu.


Kızlarda A Grubunda Tunceli il takımı birinci, Van il takımı ikinci, B Grubunda Bitlis il takımı birinci, Iğdır il takımı ikinci, C Grubunda ise Malatya il takımı birinci, Elazığ il takımı ikinci sırada yer aldı. Gruplarda ilk 2'ye giren takımlar, 17-19 Ocak 2020'de Adıyaman'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı elde etti.


Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, centilmenlik ruhu ile yapılan müsabakaların amacına uygun bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Üç gün boyunca ilimizde misafir ettiğimiz 19 basketbol takımı ve oyuncularının bir üst tur için mücadelesi başarıyla sona erdi. Ben gruplarında dereceye giren ve Adıyaman ilinde düzenlenecek olan çeyrek final maçlarına katılmaya hak kazanan takımlarımızı ve illerimizi kutluyorum. Iğdır, Kars, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Tunceli illerinden 10'u erkek 9'u kız olmak üzere toplam 19 takımın şampiyonluk mücadelesini tamamladı. Düzenlenen müsabakalar sonrasında erkeklerde ve kızlarda dereceye giren takımlar bir üst grupta, çeyrek final maçları için Adıyaman'da mücadele etmeye hak kazandı. 3 gün boyunca il müdürlüğümüzce organizasyonluğunu yaptığımız; Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında görev alan tüm antrenörlerimize, hakemlerimize, idarecilerimize ve değerli çalışma arkadaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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