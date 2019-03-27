Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları

47 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya'da başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya'da başladı.

Merkez ve Tecde Spor Salonlarında başlayan müsabakalara, kızlarda 11, erkeklerde 12 il takımı katıldı.

Üç gün sürecek müsabakalar sonunda kızlar ve erkeklerde 6'şar takım, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırşehir'de yapılacak finallere katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Malatya, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]