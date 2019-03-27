Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya
'da başladı. Merkez
ve Tecde Spor Salonlarında başlayan müsabakalara, kızlarda 11, erkeklerde 12 il takımı katıldı.
Üç gün sürecek müsabakalar sonunda kızlar ve erkeklerde 6'şar takım, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırşehir
'de yapılacak finallere katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA
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