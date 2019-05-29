Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Birinciliği
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Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Birinciliği

1 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Alaçam Gençlik Merkezi tesislerinde yapılan 2018-2019 Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'na 18 ilden 100'e yakın sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar sonunda erkeklerde Bingöl takımı şampiyon olurken, yıldız kızlarda ise Alaçamspor Bocce takımının sporcularının oluşturduğu Samsun il takımı 11 maçın tamamını alarak namağlup olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "İki gün süren zorlu mücadeleler sonucunda Samsun ili ve Alaçam ilçemizi en iyi şekilde temsil eden yıldız kızlarımı tebrik ediyorum. Bize desteklerini esirgemeyen Kaymakamız Fikret Zaman ve Belediye Başkanımız İlyas Açar ve milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:12 Kaynak: İHA
Alaçam, Samsun, Türkiye, Spor
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