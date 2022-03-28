Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı

28.03.2022 12:51
Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi erkek ve kız basketbol grup müsabakaları başladı.

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi erkek ve kız basketbol grup müsabakaları başladı.

Pehlivan Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda başlayan müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis illerinden 15 takımın mücadele edeceği organizasyon 3 gün sürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı konuşmada, organizasyonun amacının 81 ilde sporu tabana yaymak, daha çok müsabaka yapılmasını sağlamak, kulüplere ve mili takımlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Hakkari'ye de bu yıl 8 branşta grup müsabakalarının verildiğini aktaran Yıldırım, şunları aktardı:

"Müsabakalara 9 ilden 180 sporcunun katılımı sağlanıyor. Birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Burada kazanan ülkemizin gençliği ve sporu olacak. Spora yapılan yatırımlar anlamında tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bütün bu yatırımlar geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için yapılıyor. Bu güzel yatırımları ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Müsabakalara katılım sağlayan tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum."

Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdumuttalip Özbek, Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir, antrenör ve sporcular katıldı.

Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı
Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı
Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları başladı Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları başladı Tekvando'da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı Tekvando'da il heyecanı tamamlandı, grup heyecanı başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:16:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de basketbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement