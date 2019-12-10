Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları
Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları - Son Dakika Spor

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları

6 saat önce

Spor Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 8 ilden 136 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakaları Elazığ İli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda yapıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları, System.String[]

Spor Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 8 ilden 136 sporcunun katılımıyla Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakaları Elazığ İli 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda yapıldı.


Malatyalı güreşçiler serbest sitilde 1 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya alarak takım halinde 2 oldu.


Malatyalı sporcular grekoromen ise sitilde 3 altın, 3 gümüş, 3 broz madalya alarak şampiyon olarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandılar. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan "Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Güreş Grup Müsabakalarında sporcularımızın aldığı başarıdan dolayı tebrik eder, yarı final müsabakalarında başarılar dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!
Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'dan ayrıldı! Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm Felipe Melo, transfer için değil ödül için İstanbul'a geldiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:25:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]