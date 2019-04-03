Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları
38 dakika önce
Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları, 6-7 Nisan tarihlerinde Çankırı'da yapılacak.
Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları, 6- 7 Nisan
tarihlerinde Çankırı
'da yapılacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsabakaların Hasan Fehmi
Gökşen Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, müsabakalara 24 ilden 300 sporcunun katılacağını kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:23 Kaynak: AA
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