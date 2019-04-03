Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları

38 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları, 6-7 Nisan tarihlerinde Çankırı'da yapılacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları, System.String[]
Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları, 6- 7 Nisan tarihlerinde Çankırı'da yapılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsabakaların Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, müsabakalara 24 ilden 300 sporcunun katılacağını kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:23 Kaynak: AA

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