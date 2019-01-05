Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandılar

Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandılar

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor Badminton Takımı, Aydın'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandılar, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor Badminton Takımı, Aydın'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, grup maçlarına gidecek olan sporcuları makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Aslan Yıldız, Aydın, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak

Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:41:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]