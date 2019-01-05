Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandılar
1 saat önce
Bilecik Gençlik ve Spor Badminton Takımı, Aydın'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Bilecik
Gençlik ve Spor Badminton Takımı, Aydın
'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, grup maçlarına gidecek olan sporcuları makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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