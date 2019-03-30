Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları, Malatya'da sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları, Malatya'da sona erdi.

Merkez ve Tecde spor salonlarında yapılan müsabakalara kızlarda 11, erkeklerde 12 il takımı katıldı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda kızlarda Düzce, Zonguldak, Sinop, Tunceli, Samsun ve Ordu, erkeklerde ise Amasya, Gaziantep, Düzce, Samsun, Diyarbakır, Adıyaman takımları finallere katılma hakkı elde etti.

Final müsabakaları, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırşehir'de gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:26 Kaynak: AA

basketbol, Malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazar Ergüçlü ve 19 Yaş Büyük Sevgilisi Onur Ünlü'den Aşk Pozu Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adını Sen Koy Dizisinin Başrol Oyuncuları Hazal Subaşı ve Erkan Meriç Ayrıldı Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 15:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]