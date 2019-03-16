Son Dakika Haberleri: Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları, Karabük'te Başladı

Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları, Karabük'te Başladı

1 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Analig Yüzme grup müsabakaları, Karabük'te başladı.

Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları, Karabük'te Başladı, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Analig Yüzme grup müsabakaları, Karabük'te başladı.

Karabük Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara 10 ilden sporcular katılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının gelen ekiplere güzel bir ev sahipliği yapmak olduğunu ifade etti.

Çetin, Karabük'ün turizm kenti olduğunu, her ay bir yarışma tertiplediklerini söyledi.

Yarın tamamlanacak yarışların ilk gününde dereceye giren sporculara ödülleri, Çetin ve şube müdürleri tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Türkiye, Karabük, Spor
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