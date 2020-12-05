Anadolu'yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasında korona virüs sessizliği - Son Dakika

Anadolu'yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasında korona virüs sessizliği

Kilit kavşaktan geçen araçlar tek tek durduruluyor: Seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor

Karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi

KIRIKKALE - Anadolu'yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle tarihin en sakin günleri yaşanıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini göstermeye devan eden korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan tedbirler kapsamında Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anadolu'yu başkente bağlayan 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta bu kez sessizlik hakim oldu. Kısıtlama öncesi binlerce aracın geçtiği Ankara- Samsun, Kırıkkale- Kayseri karayolunu şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçların geçiş yaptığı görüldü. Kısıtlama nedeniyle kilit kavşaktaki yaşanan korona virüs sessizliği ise drone ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktalarında korona virüs denetimleri yapıldı. Şehirlerarası seyahat eden sürücü ve yolcuların HES kodu, izin belgesi ve Genel Bilgi Toplama sistemi üzerinden kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında, Kırıkkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent genelinde denetimler sürüyor.