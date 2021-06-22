Üye Girişi
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI - Son Dakika

ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI

22.06.2021 13:57

Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'-25 yılda 350 kilometre yol yaptı;

Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'

-25 yılda 350 kilometre yol yaptı; 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı hazırladı

Berna YILMAZ ' Güven USTA/ ' Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un Türkiye'yi karış karış gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı 'Türkiye Gastronomi Atlası' Ketebe Yayınları'ndan seyahat severlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü Şef Ömür Akkor'un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan 'Türkiye Gastronomi Atlası' bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini karış karış gezen Akkor'un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahat severlerin beğenisine sunuldu. Ketebe Yayınları yönetim ve editör kadrosunun da katıldığı toplantıda Akkor, Türkiye Gastronomi Atlası'nda da yer verdiği ve Anadolu'nun en eski lezzetlerinden biri olan kavut unundan çeşitli tarifler hazırladı.

Seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

25 YILLIK TECRÜBEMİ BU KİTAPTA TOPLADIM

Ömür Akkor, seyahat ettiği yerler ve keşfettiği lezzetlerden oluşan gastronomi haritasının çıkış hikayesini şöyle anlattı:

'Yaklaşık 25 yıldır Anadolu'yu geziyorum. Şehirleri tamamladım ama ilçe ilçe, köy köy geziyorum. Son 15 yıldır, işimi kolaylaştırmak adına haritalar çiziyorum. Bunu sosyal medya hesabımda da paylaşıyordum ve insanlar, 'Bunu bizimle de paylaş, bunları da ekle' derken bir anda iş daha profesyonel bir boyut kazandı. Sonra kendime; düzenli bir harita çizerek neyi nerede yemeli, hangi markete gidilmeli, hangi gün pazar kuruluyor ve hangisine gidilmeli diye bir çizelge hazırladım. Her şehrin, her bölgenin birbirinden farklı gastronomik haritalarını oluşturdum. Bu yıl da seyahatlerimin 25'inci yılıydı ve 28'inci kitap olarak 'Türkiye'nin Gastronomi Atlası'nı çıkarmak nasip nasip oldu. Anadolu'da yaklaşık 350 kilometrelik yol yaptım. 350 kilometrelik yolu bu kitapta topladım. Pandemi nedeniyle uzun zamandır evlerimizdeydik, şimdilerde hafif hafif dışarı çıkmaya başladık. Sanki Türkiye'yi çok gezmek istiyor gibiyiz. Tam da zamanında okuyucuya sunmuş oldum.'

'EGE'DEKİ PİDELER ÇOK GÜZEL'

Türkiye'de henüz bilinmeyen birçok yöreye ait yemek ve hikaye olduğunu dile getiren Akkor, 'Trakya köftecilerini biliyoruz ama çok gitmiyoruz. Türkiye'nin en güzel köfteleri, Trakya'da sanki. Mesela kendinize 3 gün ayırıp, o köftecileri gezebiliriz. Karadenizlileri kızdırmak istemem ama ben Ege'deki pideleri daha çok seviyorum. Kitabın içinde Ege pidecileri var. O rotayı, 2 günde çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Aileler, çocuklarla çıkıp hem Türk damat tadını yaşatmak hem de Ege'nin doğasında çok güzel bir seyahat yapabilirler' diye konuştu.

Akkor, yıllardır kıyaslanan Gaziantep ve Şanlıurfa lahmacunu ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

'Ben Gaziantep lahmacununu da Şanlıurfa lahmacununu da çok seviyorum. Aslında Gaziantepliyim ama sanırım soğanlı lahmacunu daha çok seviyorum. Antepliler kızmak umarım.'

ANADOLU'NUN EN ESKİ LEZZETLERİNDEN BİRİ: HORİS

Anadolu'nun en eski lezzetlerinden biri olan kavut unu ile ilgili bilgi veren Akkor, 'Kavut unut, Türklerin en eski geleneksel lezzetlerinden biri. Bu unun içinde arpa, buğday, susam, çekirdek var. Hepsi bir elekten geçirilip, taş değirmende un haline getiriliyor. Bu unu savaşa giderken, seyahat ederken yanlarında taşımışlar. Çünkü bu unu kavurup su ekledikten sonra çorba diye içmişler. Bazen de tereyağı kavurup, unu eklemişler. Kimileri de tereyağı ve unu kavurduktan sonra tatlandırıyor. Ancak tatlandırma, her yöreye göre değişiyor. Ama dediğim gibi, bu bir seyahat geleneği. Orta Asya'da Türkler, eskiden, seyahate çıkarken unu yanına alıyordu. Sonra Anadolu'ya geldiklerinde daha da lezzetli bir hale geldi. Artık kavut unu, Van bölgesine coğrafi olarak işaretli' diyerek kavut unundan yapılan Horis'in de tarifini paylaştı.

ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI
ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI

Gastronomi, Türkiye, Harita, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş 13:24 Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu

Son Dakika Haberleri
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Kanlar içerisindeki kadını çevredekiler fark etti! Sokak ortasında düşük yapıp, bebeğini çöpe attı Kanlar içerisindeki kadını çevredekiler fark etti! Sokak ortasında düşük yapıp, bebeğini çöpe attı         
11:00
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın gerçekleştirilecek KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın gerçekleştirilecek         
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:41:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ GEZEN ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, 'TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ATLASI'NI HAZIRLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement