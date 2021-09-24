AnadoluJet 4 saat rötar yaptı, saatlerce bekleyen yolcular isyan etti - Son Dakika

AnadoluJet'in İstanbul- Malatya seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bir yolcu rahatsızlanınca, uçuş rötar yaptı. Yaşanan duruma bir de uçuş ekiplerinin uçuş saati dolduğu için yeni ekip tahsis edilince, saatlerce uçakta bekleyen yolcular isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, AnadoluJet'in bugün saat 18.45'te İstanbul Sabiha Gökçen'den Malatya'ya gerçekleştireceği TK7324 sefer sayılı tarifeli uçağında yolcu alımı yapıldıktan sonra, kabin içerisindeki yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağa sağlık ekipleri çağırıldı. Akabinde uçağa gelen sağlıkçılar hastaya müdahalede bulundu.

SAATLERCE UÇAKTA BEKLEYEN YOLCULAR İSYAN ETTİ

Bu sırada tarifeli seferde rötar yaşandı. Gecikme süresinin artmasıyla birlikte uçuş ekiplerinin uçuş süresi dolması üzerine bu kez uçağa yeni ekip tahsis edildi. Böylece tarifeli seferde yaşanan gecikmenin süresi daha da uzadı. Uçuşları rötara giren yolcular ise, saatlerce uçak içerisinde beklemek zorunda kalınca, duruma isyan etti.

Yaklaşık 4 saat rötar yapan Malatya uçağının saat 23.00'da Malatya'ya gitmek üzere havalanması bekleniyor.

(Ferhat Yasak/İHA)