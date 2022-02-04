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AnadoluJet, Adana-Erbil uçuşlarına 17 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

AnadoluJet, Adana-Erbil uçuşlarına 17 Mart'ta başlayacak

04.02.2022 10:57
AnadoluJet, Adana-Erbil uçuşlarına 17 Mart'ta başlayacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, 17 Mart'ta Adana-Erbil tarifeli uçuşlarına başlayacak.

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, 17 Mart'ta Adana- Erbil tarifeli uçuşlarına başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart itibarıyla Adana-Erbil arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 2 günü (martta perşembe ve pazar, diğer aylarda salı ve cuma günleri) yapılacak.

Ortadoğu'nun en kozmopolit şehri olma özelliğiyle öne çıkan, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Erbil, eşsiz mimari yapıları ve kültür-sanat mozaiğiyle göz dolduruyor. Özellikle her yıl mart ayında düzenlenen Uluslararası Erbil Kültür Festivali, yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.

Uçuşa özel seyahat imkanı

AnadoluJet, uçuşa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacak.

AnadoluJet misafirleri, 31 Mart'a kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs'a kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" internet sitesini ziyaret edecek yolcular, satın aldıkları biletler üzerindeki iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşabilecek.

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Türk Hava Yolları, Adana, Erbil, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet, Adana-Erbil uçuşlarına 17 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AnadoluJet, Adana-Erbil uçuşlarına 17 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
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