AnadoluJet, Antalya-Bakü uçuşlarını başlatıyor - Son Dakika

AnadoluJet, 20 Haziran itibarıyla Antalya'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye haftada 2 frekans uçuş başlatacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Kafkasya bölgesinin en büyük şehri olma özelliğiyle ön plana çıkan Bakü, önemli liman kentlerinden biri olması sebebiyle de gerek ticaret gerekse de kültür ve turizm açısından her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.

20 Haziran'dan itibaren Antalya-Bakü Haydar Aliyev Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, salı ve pazar günleri icra edilecek.

AnadoluJet yolcuları, 31 Mart 2022 tarihine kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.