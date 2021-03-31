AnadoluJet, Avrupa ve Orta Doğu'da 19 noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek - Son Dakika

AnadoluJet, Avrupa ve Orta Doğu'da 19 noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek

31.03.2021 15:01
AnadoluJet, Avrupa ve Orta Doğu'da 19 noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek, System.String[]

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yaz döneminde turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırarak Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek.

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yaz döneminde turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırarak Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, AnadoluJet'in ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla Akdeniz'in turizm başkenti Antalya'ya 11 ülke, 16 şehirden haftalık 70 frekans uçuş gerçekleştireceği belirtildi.

Hannover, Hamburg, Bremen, Köln ve Stuttgart'tan oluşan 5 nokta ile en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğu kaydedilen açıklamada, "Saraybosna, Üsküp, Birmingham, Londra, Köln ve Tel Aviv'den düzenlenecek haftalık 7'şer frekansla sırayı Bosna Hersek, Makedonya, İngiltere, Sırbistan ve İsrail izleyecek. Antalya'nın eşsiz deniz ve kumsalıyla buluşmak isteyen turistler için ayrıca Zürih, Brüksel ve Beyrut'tan 4'er, Amsterdam, Prag, Hamburg ve Hannover'den 3'er, Sofya'dan 2, Bremen ve Stuttgart'tan ise 1'er sefer icra edilecek." denildi.

Açıklamada, AnadoluJet'in turizm hamlesi kapsamında Dalaman Havalimanı'na Londra Stansted ve Birmingham'dan haftalık 7'şer, Kiev'den 4, Beyrut'tan 3, Odessa ve Amsterdam'dan 2'şer olmak üzere haftalık 25 frekans uçuş, mavi bayraklı koylarıyla yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bodrum Havalimanı'na ise Saraybosna, Beyrut ve Amsterdam'dan 2 ve Priştine'den 1 olmak üzere haftalık 7 sefer planlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Akdeniz Bölgesi'nin eşsiz doğası, koyları, plajları ve konaklama imkanlarıyla pandemi öncesine kadar başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere yabancı turistler için cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Aycı, birlikte yaşamayı öğrendikleri Kovid-19 pandemisi sonrası güneş yeniden doğduğunda ülke turizminin eskiye göre daha canlı olduğunu göreceklerini aktararak, "Gerek salgınla başarılı mücadelemiz gerekse de sunduğumuz güvenli turizm olanakları ülkemizi yeni dönemde bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi konumuna taşıyacaktır. Bu noktada, yeni stratejisiyle kapılarını dünyaya açan AnadoluJet markamız yurt dışı uçuşlarıyla önemli bir sorumluluk üstlenecek. İnanıyoruz ki AnadoluJet'i turizmin katalizörü olarak konumlandıran yeni rotalarımız sayesinde başarılı markamız kanatlandıkça turizmimiz uçuşa geçecektir." ifadelerini kullandı.

Yazın yeni rotalarının biletleri satışa sunuldu

Türkiye'nin eşsiz güzellikteki şehirlerini keşfetmek isteyen turistlerin Orta Doğu'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyadan icra edilecek seferler ve AnadoluJet misafirperverliğiyle seyahatlerini yapabilecekleri vurgulanan açıklamada, şirketin yaz sezonunda uçmayı planladığı yeni rotalarının biletlerini satışa sunduğu kaydedildi.

Yıl sonuna kadar alınan biletlerde cezasız değişiklik hakkının olduğunu ifade edilen açıklamada, "Ayrıntılı bilgi için www.anadolujet.com web sitesini ziyaret edebilir, satın aldığınız biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarınızla ilgili ayrıntılı bilgi için 'Esnek Bilet Hakları' sayfasını inceleyebilirsiniz." denildi.

Orta Doğu, Antalya, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet, Avrupa ve Orta Doğu'da 19 noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı         
15:30
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı         
14:52
Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın         
14:48
BTK, Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırının yurt dışı kaynaklı IP'lerini tespit etti BTK, Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırının yurt dışı kaynaklı IP'lerini tespit etti         
14:47
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı         
12:08
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AnadoluJet, Avrupa ve Orta Doğu'da 19 noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei