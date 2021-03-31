AnadoluJet, Avrupa ve Orta Doğu'da 19 noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek - Son Dakika

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yaz döneminde turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırarak Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, AnadoluJet'in ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla Akdeniz'in turizm başkenti Antalya'ya 11 ülke, 16 şehirden haftalık 70 frekans uçuş gerçekleştireceği belirtildi.

Hannover, Hamburg, Bremen, Köln ve Stuttgart'tan oluşan 5 nokta ile en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğu kaydedilen açıklamada, "Saraybosna, Üsküp, Birmingham, Londra, Köln ve Tel Aviv'den düzenlenecek haftalık 7'şer frekansla sırayı Bosna Hersek, Makedonya, İngiltere, Sırbistan ve İsrail izleyecek. Antalya'nın eşsiz deniz ve kumsalıyla buluşmak isteyen turistler için ayrıca Zürih, Brüksel ve Beyrut'tan 4'er, Amsterdam, Prag, Hamburg ve Hannover'den 3'er, Sofya'dan 2, Bremen ve Stuttgart'tan ise 1'er sefer icra edilecek." denildi.

Açıklamada, AnadoluJet'in turizm hamlesi kapsamında Dalaman Havalimanı'na Londra Stansted ve Birmingham'dan haftalık 7'şer, Kiev'den 4, Beyrut'tan 3, Odessa ve Amsterdam'dan 2'şer olmak üzere haftalık 25 frekans uçuş, mavi bayraklı koylarıyla yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bodrum Havalimanı'na ise Saraybosna, Beyrut ve Amsterdam'dan 2 ve Priştine'den 1 olmak üzere haftalık 7 sefer planlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Akdeniz Bölgesi'nin eşsiz doğası, koyları, plajları ve konaklama imkanlarıyla pandemi öncesine kadar başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere yabancı turistler için cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Aycı, birlikte yaşamayı öğrendikleri Kovid-19 pandemisi sonrası güneş yeniden doğduğunda ülke turizminin eskiye göre daha canlı olduğunu göreceklerini aktararak, "Gerek salgınla başarılı mücadelemiz gerekse de sunduğumuz güvenli turizm olanakları ülkemizi yeni dönemde bölgenin en çok tercih edilen turizm merkezi konumuna taşıyacaktır. Bu noktada, yeni stratejisiyle kapılarını dünyaya açan AnadoluJet markamız yurt dışı uçuşlarıyla önemli bir sorumluluk üstlenecek. İnanıyoruz ki AnadoluJet'i turizmin katalizörü olarak konumlandıran yeni rotalarımız sayesinde başarılı markamız kanatlandıkça turizmimiz uçuşa geçecektir." ifadelerini kullandı.

Yazın yeni rotalarının biletleri satışa sunuldu

Türkiye'nin eşsiz güzellikteki şehirlerini keşfetmek isteyen turistlerin Orta Doğu'dan Avrupa'ya geniş bir coğrafyadan icra edilecek seferler ve AnadoluJet misafirperverliğiyle seyahatlerini yapabilecekleri vurgulanan açıklamada, şirketin yaz sezonunda uçmayı planladığı yeni rotalarının biletlerini satışa sunduğu kaydedildi.

Yıl sonuna kadar alınan biletlerde cezasız değişiklik hakkının olduğunu ifade edilen açıklamada, "Ayrıntılı bilgi için www.anadolujet.com web sitesini ziyaret edebilir, satın aldığınız biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarınızla ilgili ayrıntılı bilgi için 'Esnek Bilet Hakları' sayfasını inceleyebilirsiniz." denildi.