Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi - Son Dakika

Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. AnadoluJet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı 22 Mayıs tarihi itibarıyla uçuş ağına ekleyerek uçtuğu uluslararası nokta sayısını 47'ye çıkardı. Sofya Havalimanı'ndan Akdeniz'in tatil cenneti Antalya'ya icra edilecek uçuşlar ile AnadoluJet misafirleri, Anadolu'nun eşsiz güzellikteki tatil bölgesine seyahat etme imkanı bulacak.

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22 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Sofya Havalimanı - Antalya arasında karşılıklı gerçekleşen uçuşlar haftanın 2 günü (çarşamba ve cumartesi) icra edilecek. Seferler, Antalya Havalimanı'ndan saat 11. 00'de, Sofya Havalimanı'ndan ise saat 13. 45'te düzenlenecek.


Kaynak: https://www. kircaalihaber. com/? pid=3&id_news=27302


Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Türk Hava Yolları, Bulgaristan, Antalya, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:58 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi - Son Dakika
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