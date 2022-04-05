AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
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AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak

05.04.2022 22:42
AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri, 2 Haziran'da başlayacak.

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in Sabiha Gökçen-Budapeşte seferleri, 2 Haziran'da başlayacak.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şirketin uçuş ağının genişlemeye devam ettiği belirtilerek, "Sabiha Gökçen-Budapeşte hattımız açılıyor. Sabiha Gökçen-Budapeşte uçuşlarımız 2 Haziran'dan itibaren başlıyor. Haftada 3 gün (Perşembe, Cuma, Pazar) gerçekleştirilecek seferlerimize biletinizi hemen alın." ifadelerine yer verildi.

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Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Haziran, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AnadoluJet'in Budapeşte seferleri 2 Haziran'da başlayacak - Son Dakika
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