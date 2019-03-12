Son Dakika Haberleri: Anadolujet'in İkinci Yurt Dışı Uçuşu Erbil'e

Anadolujet'in İkinci Yurt Dışı Uçuşu Erbil'e

59 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, Irak'ın Erbil şehrine başlatacağı uçuşları ile KKTC'nin ardından ikinci yurt dışı uçuşunu yapacak.

Anadolujet'in İkinci Yurt Dışı Uçuşu Erbil'e, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, Irak'ın Erbil şehrine başlatacağı uçuşları ile KKTC'nin ardından ikinci yurt dışı uçuşunu yapacak. On yılı aşkın bir süredir "Uçmayan kalmasın" sloganıyla Anadolu'yu birbirine bağlayan AnadoluJet, avantajlı fiyatlarını Gaziantep ve Diyarbakır'dan Erbil'e seyahat edecek yolcularının tercihine sunacak. Her iki şehirden gerçekleşecek Erbil uçuşları 21 Mart tarihinde başlayacak. AnadoluJet'in yeni Erbil seferleri ile ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Türk havacılık tarihi önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları ve alt markalarına hedeflerine yönelmek için güç ve cesaret veriyor. Başarılı alt markamız AnadoluJet'in KKTC'nin ardından Erbil'i de uçuş ağına ekleyerek sınırların ötesini hedeflemesinden memnuniyet duyuyorum. Anadolu'da uçmayan kalmasın diyerek çalışmaya devam edeceğiz" dedi. AnadoluJet'in 21 Mart 2019 tarihi itibarıyla başlayacak ve haftada üç gün icra edilecek Gaziantep - Erbil- Gaziantep ve Diyarbakır - Erbil - Diyarbakır karşılıklı uçuşları için biletler açılışa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

(Tuncer Cengiz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

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