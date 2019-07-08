Son Dakika Haberleri: Anadolujet, İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti
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Anadolujet, İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti

41 dakika önce

Türk Hava Yollarına bağlı Anadolujet, İzmir-Ankara uçağındaki bir arıza nedeniyle uçuşu iptal etti.

Türk Hava Yollarına bağlı Anadolujet, İzmir- Ankara uçağındaki bir arıza nedeniyle uçuşu iptal etti.
Alınan bilgiye göre, 05.50'de havalanacak olan Anadolujet TK 7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu, yapılan kontroller sonucu uçaktaki bir arıza nedeniyle iptal edildi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen yolcular, uçuşun iptal edildiğini öğrendiklerini ve kendilerine bilginin geç verildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.
Vatandaşların havalimanında bekleyişi sürüyor.
Anadolujet, İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:41 Kaynak: AA
AnadoluJET, Ankara, İzmir, Güncel
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