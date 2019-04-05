Son Dakika Haberleri: Anadolujet, KKTC'den İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e Direkt Uçuş Başlattı

Anadolujet, KKTC'den İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e Direkt Uçuş Başlattı

43 dakika önce

- Anadolu Jet, KKTC'den İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e direkt uçuş başlattıLEFKOŞA - AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e direkt uçuş başlattı.

- Anadolu Jet, KKTC'den İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e direkt uçuş başlattı

LEFKOŞA - AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e direkt uçuş başlattı.
" Kuzey Kıbrıs'ı Anadolu'ya Anadolu'yu Kuzey Kıbrıs'a bağlıyoruz" sloganı ile yola çıkan AnadoluJet hava yolu şirketi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'ndan İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e direkt uçuşlar başlattı. Yeni rotalar kapsamında, ilk olarak AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş ve misafir ekibin de içerisinde bulunduğu Antalya-Lefkoşa uçuşunu yapan yolcu uçağı Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Karşılamaya ise KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Namı, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başceri, TNT Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik ve diğer davetliler katıldı.
Uçağın alana gelmesiyle birlikte itfaiye araçları kemer oluşturacak şekilde su püskürterek görsel bir şölen oluşturdu. Gelen yolculara dağıtılan karanfiller ve oynanan yöresel halk oyunları da karşılamaya renk kattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:36 Kaynak: İHA

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