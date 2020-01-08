ANADOLUJET, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR - Son Dakika

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ANADOLUJET, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR
6 saat önce
Türk Hava Yolları'nın (THY) bir markası olan AnadoluJet, yaz sezonuyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferlerine başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:29 Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları'nın (THY) bir markası olan AnadoluJet, yaz sezonuyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferlerine başlayacak. Konuyla ilgili olarak THY'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır" denildi.
- İstanbul
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