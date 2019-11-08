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Anadolujet'ten indirim kampanyası

7 saat önce

ANADOLUJET, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç, yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.

Anadolujet'ten indirim kampanyası, System.String[]
ANADOLUJET, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç, yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.

Anadolujet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında; tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla AnadoluJet mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu. Buna göre, 8- 10 Kasım'da "AJKIS30" kodu ile indirimli fiyatlardan satın alınacak biletler, 18 Kasım - 26 Aralık'taki uçuşlarda kullanılabilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara dönemini kapsayan kampanya için, ayrıntılı bilgiye, Anadolujet'in internet sitesinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliniyor.


- İstanbul
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, AnadoluJET, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:11 Kaynak: DHA
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