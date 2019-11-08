Anadolujet'ten indirim kampanyası
7 saat önce
ANADOLUJET, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç, yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:11 Kaynak: DHA
ANADOLUJET, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
biletlerini, vergi ve harçlar hariç, yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.
Anadolujet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında; tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla AnadoluJet mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu. Buna göre, 8- 10 Kasım'da "AJKIS30" kodu ile indirimli fiyatlardan satın alınacak biletler, 18 Kasım - 26 Aralık'taki uçuşlarda kullanılabilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara dönemini kapsayan kampanya için, ayrıntılı bilgiye, Anadolujet'in internet sitesinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliniyor.
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