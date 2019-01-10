Anadolujet'ten KKTC'ye Ek Seferler
1 saat önce
AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yeni seferler ekledi.
AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC
) yeni seferler ekledi. Şirketten yapılan yapılan açıklamaya göre; "Kıbrıs- İzmir
, Kıbrıs- Antalya
ve Kıbrıs- Adana
karşılıklı seferleri 05 Nisan 2019, Kıbrıs- Gaziantep
karşılıklı seferleri ise 06 Nisan 2019 tarihi itibariyle" başlayacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Yeni seferlerle ilgili DHA
'ya açıklama yapan KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, "Bu muhteşem bir haber. Bu seferler, Anadolu'nun dört tarafı ile turizm ve kardeşlik bağı kuracak. Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs'ı görmek isteyen kardeşilerimiz daha rahat ülkemize gelecek. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, THY
ve AnadoluJet yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.
Esenyel, uzun zamandır pahalı uçak bileti tartışmalarının da bu seferlerle azalacağını söyledi. Lefkoşa'ya ek sefer konulması konusu Erdoğan'ın KKTC'ye yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. Erdoğan, THY yönetimine ek seferlerin başlatılması talimatı vermişti. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:15 Kaynak: DHA
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