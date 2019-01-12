Anadolujet'ten KKTC'ye Yeni Seferler
1 saat önce
AnadoluJet, yeni tarifeli seferler ile KKTC'yi Anadolu'nun farklı noktalarına bağlayacak.
AnadoluJet, yeni tarifeli seferler ile KKTC
'yi Anadolu'nun farklı noktalarına bağlayacak. THY
Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan AnadoluJet uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
AnadoluJet, KKTC- İzmir
, KKTC- Antalya
ve KKTC- Adana
arasında 5 Nisan
'dan, KKTC- Gaziantep
arasında 6 Nisan'dan itibaren karşılıklı seferlere başlıyor.
Seferlerin biletleri 159,99 liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:19 Kaynak: AA
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