Son Dakika Haberleri: Anadolujet'ten KKTC'ye Yeni Seferler

Anadolujet'ten KKTC'ye Yeni Seferler

1 saat önce

AnadoluJet, yeni tarifeli seferler ile KKTC'yi Anadolu'nun farklı noktalarına bağlayacak.

Anadolujet'ten KKTC'ye Yeni Seferler, System.String[]
AnadoluJet, yeni tarifeli seferler ile KKTC'yi Anadolu'nun farklı noktalarına bağlayacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan AnadoluJet uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

AnadoluJet, KKTC- İzmir, KKTC- Antalya ve KKTC- Adana arasında 5 Nisan'dan, KKTC- Gaziantep arasında 6 Nisan'dan itibaren karşılıklı seferlere başlıyor.

Seferlerin biletleri 159,99 liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:19 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Kıbrıs, Güncel
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