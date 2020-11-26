Anadolujet'ten yurt içi uçuşlarda kış kampanyası - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, yurt içi uçuşlarda başlattığı yeni kampanya ile yolcularına vergiler hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçma imkanı sunuyor. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin, 26 Kasım - 29 Kasım 2020 tarihleri arasında tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletler ile 18 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında uçabilecekleri duyuruldu. Kampanyalı biletlerin vergiler hariç yüzde 40 indirimli olacağı belirtildi. Açıklamada kampanyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç tüm yurt içi uçuşları kapsadığı, tüm ücret ve sınıf paketlerinde ise geçerli olacağı bildirildi. Bebek yolcuların kampanya kapsamı dışında olduğu, kampanya indiriminin diğer indirimlerle de birleştirilemeyeceği kaydedildi. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kurallarının geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada kampanya ve uçuşlar hakkında ayrıntılı bilgiye AnadoluJet'in çağrı merkezlerinden ya da internet sitesinden de ulaşılabileceği bildirildi.

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