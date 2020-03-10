AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası - Son Dakika

AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası

6 saat önce

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçuşlarda vergiler hariç, yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.

AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası, System.String[]

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçuşlarda vergiler hariç, yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 12 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden "AJBAHAR40" kodu ile satın alacakları biletlerle 10 Mart-31 Mart'ta vergiler hariç yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını kapsayan kampanya, tüm paket tiplerinde geçerli olacak, Jetgenç üyeleri de yararlanabilecek. Bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak.

Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılması durumunda orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ulaşılabilecek.

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor
İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Son Dakika Haberleri
15:52 Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat
15:52 İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü
15:52 İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
15:52 Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
15:52 Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:52:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]