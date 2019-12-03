Son Dakika Haberleri: AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası
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AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası

6 saat önce

Anadolujet, 10 Aralık'tan itibaren Mart ayının sonuna kadar geçerli olmak üzere tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası, System.String[]

Anadolujet, 10 Aralık'tan itibaren Mart ayının sonuna kadar geçerli olmak üzere tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan hava yolu AnadoluJet, kış sezonunu kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. 03- 04 Aralık 2019 tarihleri arasında AnadoluJet mobil uygulamaları ve anadolujet.com web sitesi üzerinden AJYUZDE40 indirim kodu ile satın alınacak biletler, 10 Aralık 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya, aktarmalı ve Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken, Jetgenç ve bebek yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. EkstraJet paketinde geçerli olacak olan kampanya için ayrıca 27 Aralık 2019-1 Ocak 2020 ve 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arası kapsam dışında yer alacak.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, AnadoluJET, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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