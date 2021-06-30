Üye Girişi
AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak - Son Dakika

AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak

30.06.2021 10:56
AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak, System.String[]

Türk Hava Yollarının başarılı markası AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına yeniden başlayacak.

Türk Hava Yollarının başarılı markası AnadoluJet, Trabzon- Kocaeli uçuşlarına yeniden başlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'dan itibaren karşılıklı uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve pazar günleri yapılacak.

Seferler, Trabzon Havalimanı'ndan pazar saat 07.55, pazartesi ve çarşamba ise saat 08.25'te icra edilecek. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan ise pazar saat 10.05, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 10.35'te uçulacak.

AnadoluJet yolcuları, 31 Mart 2022'ye kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahip olabilecek.

Yolcular, ayrıntılı bilgiye "www.anadolujet.com" internet sitesinden ulaşabilecek.

Türk Hava Yolları, Pazartesi, Trabzon, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor 11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi 10:42 Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi
Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı 10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti 00:02 Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

Son Dakika Haberleri
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
10:03 Kanada'daki rekor sıcak hava dalgası yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti! ABD'de asfalt resmen eridi
10:00 Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var
ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş         
11:16
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır         
10:58
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi         
09:58
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı         
00:14
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 11:28:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AnadoluJet, Trabzon-Kocaeli uçuşlarına 11 Temmuz'dan itibaren yeniden başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement