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ANADOLUJET UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI - Son Dakika

ANADOLUJET UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

09.12.2021 10:55

Samsun seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.

İSTANBUL - Samsun seferini yapan yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Anadolujet'e ait TK-7236 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul-Samsun seferini yapmak üzere saat 09.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı. Kısa bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş yapmak için izin istedi. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yolcuların Anadolujet'in tahsis edeceği başka bir uçakla Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

ANADOLUJET UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI
ANADOLUJET UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Sabiha Gökçen, AnadoluJET, Samsun, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANADOLUJET UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI - Son Dakika


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