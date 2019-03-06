Son Dakika Haberleri: Anadolujet Uçuş Ağını Genişletiyor

Anadolujet Uçuş Ağını Genişletiyor

1 saat önce

AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na direkt uçuş başlatıyor.

Anadolujet Uçuş Ağını Genişletiyor, System.String[]
AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na direkt uçuş başlatıyor. Açılışa özel bilet fiyatları 71 TL'den satışa sunuldu.

AnadoluJet, 13 Mart'ta Bursa- Gaziantep seferlerini başlatıyor. Seferler pazartesi, çarşamba, pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak. 71 TL'den başlayan fiyatlar 28 Şubat - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa - Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacak.

AnadoluJet, Bursa'dan; Ankara, Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır'a direkt karşılıklı uçuşlar yapıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Bursa Yenişehir, Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Bursa, Güncel
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