Anadolujet Yurt Dışı Uçuş Ağını Erbil ile Genişletti

Türk Hava Yolları (THY) Bölgesel Uçuşlar ve Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş, "AnadoluJet markamızın Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarını başlatmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Bölgesel Uçuşlar ve Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş, "AnadoluJet markamızın Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarını başlatmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.



Yolculuğuna 11 yıl önce THY'nin başarılı alt markası olarak başlayan AnadoluJet, bugün Gaziantep ve Diyarbakır'dan Erbil şehrine başlattığı uçuşları ile KKTC'nin ardından bir yurt dışı noktayı daha uçuş ağına ekledi. "Uçmayan kalmasın" sloganıyla yola çıkan AnadoluJet, avantajlı fiyatlarını Gaziantep ve Diyarbakır'dan Erbil'e seyahat edecek yolcularının tercihine sundu. Her iki şehirden gerçekleşecek Erbil uçuşları bugün başladı. AnadoluJet'in haftada üç gün icra edilecek Gaziantep-Erbil ve Diyarbakır-Erbil karşılıklı uçuşları için biletler açılışa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



AnadoluJet'in Erbil seferleri için düzenlenen açılış töreninde konuşan THY Bölgesel Uçuşlar ve AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş, "37 uçaklık filosu, Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarıyla tüm Türkiye'yi birbirine bağlayan AnadoluJet markamızın Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarını başlatmasından mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun bu iki önemli şehrinden tarihi ve doğa güzellikleri ile öne çıkan Erbil'e başlattığımız uçuşlar ile şehirler ve kültürler arasında köprü kurma görevini sürdürmeye devam ediyoruz. Bu uçuşların bölgedeki ticari ilişkilerin gelişmesinde ve büyümesinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.



Yeni uçuş noktaları ve AnadoluJet kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 444 25 38 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşılabilinecek. - ANKARA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil, Gazetecileri Kandırmaya Çalıştı

Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı

Emine Erdoğan, Eşine Hediye Edilen Aslanları Gördü

Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı