Üye Girişi
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI

04.12.2021 21:46

İstanbul DHAAnadolukavağı önlerinde M/V KARADENİZ-5 isimli kargo gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesi çarpıştı.

İstanbul DHA

Anadolukavağı önlerinde M/V KARADENİZ-5 isimli kargo gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesi çarpıştı. Bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi. Gemide ve gezi teknesinde de hasar oluştu.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır."

İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI

Münir Karaloğlu, İstanbul, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi 22:19 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi
Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti 22:08 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti 17:17 Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
22:20 Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu
22:19 İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi
22:09 Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi
22:07 Cüneyt Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyı savundu! Tek cümle kullandı: Kurallar değişti
21:47 Meral Akşener'e "Başbakan olacağım" sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki
21:24 Galatasaray taraftarını çıldırtan an! Cüneyt Çakır'a benzeri görülmemiş tepki var
21:14 5 Alman otomotiv lideri 19 Ocak'ta sözlü savunma yapacak
21:04 Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi
20:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi
20:23 Efsane isim geri döndü! Semih Saygıner, 17 yıl sonra dünya şampiyonu oldu
Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu Bozkurt'taki selde kaybolan kişinin cansız bedeni 115 gün sonra Sinop'ta bulundu         
22:20
Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi         
22:10
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü         
17:54
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 22:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ANADOLUKAVAĞI ÖNLERİNDE KARGO GEMİSİ İLE GEZİ TEKNESİ ÇARPIŞTI: 2 HAFİF YARALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement