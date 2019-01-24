Son Dakika Haberleri: Anadoluyu Birbirine Bağlayan Bölgede Yoğun Sis

Anadoluyu Birbirine Bağlayan Bölgede Yoğun Sis

1 saat önce

Anadoluyu birbirine bağlayan bölgede yoğun sisKIRIKKALE - 43 ilin kesişim noktası olan Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.

Anadoluyu birbirine bağlayan bölgede yoğun sis

KIRIKKALE - 43 ilin kesişim noktası olan Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.
Kırıkkale'de şehir merkezi ve D-200 karayolunda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Çevreyi yoğun sisin kaplaması sonucu yüksek katlı binalar görünmez hale geldi. Kırıkkale-Kayseri, Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Yozgat karayollarında görüş mesafesi azalarak 50 metrenin altına düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hızlarını düşüren sürücüler, araçlarının flaşörünü ve sis farların açarak yola devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

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