"Anadoluyuz Biz" projesi ile Bilecik'ten gelen öğrenciler Tekirdağ'ı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bilecik'ten gelen öğrenciler, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında öğrenciler ile bir araya gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu belirtti.

Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Yıldırım, "Ülkemizin daha da ileriye gitmesi için sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Sizlere uzun, güzel ve başarılı bir hayat diliyorum. Vatanımıza ve milletimize bizlerden sonra sizler sahip çıkacaksınız. Bizler bu yerleri sizlere bırakacağız. Emanetimize sahip çıkacağınıza ve sizlerden sonraki nesillere bu emaneti daha da iyi bir şekilde bırakacağınıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Süleymanpaşa ilçesinde şehit mezarları, müzeler, tarihi Rüstem Paşa Camii, huzurevi ve Sevgi Evi'ni gezdi.