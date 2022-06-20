"Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan gelen kız öğrenciler Bilecik'i gezdi - Son Dakika
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"Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan gelen kız öğrenciler Bilecik'i gezdi

20.06.2022 11:26
"Anadoluyuz Biz" projesi ile Tekirdağ'dan gelen kız öğrenciler Bilecik'i gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Tekirdağ'dan gelen kız öğrenciler, Bilecik'in tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Tekirdağ'dan gelen kız öğrenciler, Bilecik'in tarihi ve kültürel alanlarını görme imkanı buldu.

Osmaneli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'dan ilçeye gelen 40 öğrenci, 3 gün boyunca Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde ağırlandı.

Öğrencilerin 3 gün boyunca bir dizi program çerçevesinde şehrin tarihi ve kültürel noktalarına ziyaretlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Osmaneli ilçemizde İçmeler Tesisi, Rüstempaşa Cami, tarihi konaklar, Sakarya Nehri, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Gençlik Merkezi'mizi ziyaret ettiler. Öğrenciler daha sonra Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi ile Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı da ziyarette bulundular." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Osmaneli, gençlik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Anadoluyuz Biz' projesi ile Tekirdağ'dan gelen kız öğrenciler Bilecik'i gezdi - Son Dakika

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