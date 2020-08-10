Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

ÇANAKKALE Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı 'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 105'inci yıl dönümünde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Birleşik Krallık Albay Piers Strudwick katıldı.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği , 2'nci Kolordu Komutanlığı, Avustralya Hükümeti ve Birleşik Krallık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Şehitler anısına, saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Tören, Eceabat İlçe Müftüsü Sinan Çetin tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle son buldu.ANAFARTALAR'I DA GEÇEMEDİLER

Çanakkale Savaşları sırasında, İtilaf birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu'ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası'nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, kuzeydeki Anafartalar'da yeni bir cephe açtı ve Conkbayırı'nı ele geçirdi. Ancak 10 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal'in emriyle başlatılan süngü hücumuyla, düşman püskürtüldü ve İtilaf Devletleri, Anafartalar'dan Gelibolu Yarımadası'nı geçemedi.

- Çanakkale