Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN

Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibariyle performanstan memnun değilim." dedi.