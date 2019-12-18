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Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN
6 saat önce
Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibariyle performanstan memnun değilim." dedi.
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