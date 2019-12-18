Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN - Son Dakika
Son Dakika Spor Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN - Son Dakika Spor

Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN

6 saat önce

Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır.

Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibariyle performanstan memnun değilim." dedi.

Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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