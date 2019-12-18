Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor

Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçının ardından

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Anagold 24 Erzincanspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tur atlamanın iyi olduğunu ancak oyun ve oyuncu performanslarından memnun olmadığını söyledi.

Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçının ardından, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Anagold 24 Erzincanspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada tur atlamanın iyi olduğunu ancak oyun ve oyuncu performanslarından memnun olmadığını söyledi. Avcı, "İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum, İlk maçta da iyi bir oyun performansı sergilemişti Erzincanspor, devreyi de lider bitirdiler onları da tebrik ediyorum" dedi.

Takım olarak bir oyun değerlendirmesi yapacaklarını belirten Avcı, "Biz kendi açımızdan baktığımızda oyun değerlendirmesi; oynamayan oyuncular, altyapıdan gelen oyuncular, bir performans değerlendirmesi, oyun değerlendirmesi, kendi içimizde yapacağız. Bugün Beşiktaş forması ağır bir formadır, ilk maçın 3-0 olması hiç önemli değil, karşımızda iyi bir rakip var. Doğru işler yapmaya çalışan bir takım var. Halı sahada da oynasan, minyatür kalede de oynasan futbolun gerçeklerini oynamak ve kaybetmek istemezsin, bunun bir gerçekleri vardır, bugün itibarıyla bu performanstan memnun değiliz. Hem bireysel, hem oyuncu performansından, tur atlamış olabiliriz bu beni tatmin etmez. Tur atlamak iyidir ama oyun ve oyuncu performansından memnun değilim kendi adıma söylüyorum, rakibi hem ligdeki liderlikleri ve iki maçta bize karşı sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Anagold 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül ise bundan sonraki turda Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Futbolcu kardeşlerim iyi mücadele etti, iyi bir mücadele sonunda 2-0 kazandık, ligde hedefimize emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı'nın açıklaması


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:19 Kaynak: DHA
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