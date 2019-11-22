Son Dakika Haberleri: AnaGold 24 Erzincanspor kupada Beşiktaş'a karşı sürpriz peşinde
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AnaGold 24 Erzincanspor kupada Beşiktaş'a karşı sürpriz peşinde

6 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda eşleştiği Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı kupadan elemeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda eşleştiği Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı kupadan elemeyi hedefliyor.

İlk maçını 5 Aralık'ta siyah-beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacak 24Erzincanspor, bu müsabakadan avantajlı skorla dönerek 18 Aralık'ta sahasındaki rövanş karşılaşmasıyla Beşiktaş'ı kupadan elemenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Mustafa Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4 büyük" takımdan biri olan Beşiktaş'ı Erzincan'da konuk edecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Beşiktaş gibi büyük bir kulüple eşleştikleri için mutluluk duyduklarını belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Galatasaray, Erzincan'a gelmişti. Beşiktaş ilk kez Erzincan'a gelecek. Bu Erzincan için çok önemli. İlk maçımızı Vodafone Park'ta oynayacağız. Önceliğimiz lig ama Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynamak da var. Vodafone Park'ta yapacağımız maçta hem ekranları karşısında bulunanlara hem de tribünlerdeki seyircilere güzel bir müsabaka seyrettirerek oradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

Sportif direktör Ümit Öztekin ise iyi bir takım olduklarını aktardı.

Beşiktaş ile oynayacakları maçlarda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlatan Öztekin, "Tabii ki işimiz çok zor ama takımımız iyi durumda. Yönetim olarak, şehir olarak ve taraftarımızla birlikte başarıya kilitlendik. Herkes arkamızda. İnşallah bu hep böyle devam eder." diye konuştu.

"Beşiktaş, soğuk havada sıcak Erzincan halkı ile karşılaşacak"

Genç Boğalar Taraftar Grubu Başkanı Erkan Sınır da takımın hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde başarılı şekilde ilerlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımız artık Erzincan'da 'kupa beyi' olarak adlandırılıyor. Geçen yıllarda Süper Lig devi Galatasaray'ı ağırladık, bu yıl da Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacağız. Turu geçen takım olmak istiyoruz. Erzincan halkı zaten misafirperverdir. Umut ediyorum kazanan biz olacağız. Memleketimizin havası sert ancak insanı merttir. Beşiktaş, soğuk havada sıcak Erzincan halkı ile karşılaşacak."

AnaGold 24 Erzincanspor kupada Beşiktaş'a karşı sürpriz peşinde

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:21 Kaynak: AA
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