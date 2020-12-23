Anagold 24Erzincanspor: 0-1 - Son Dakika

Anagold 24Erzincanspor: 0-1

23.12.2020 16:38
Anagold 24Erzincanspor: 0-1, System.String[]

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Ömer Güldibi(xx), Mehmet Bingül(xx), Çağlar Öztürk(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(xx)- Aykut Çolakoğlu (xx)(Dk.

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER:  Ömer Güldibi(xx), Mehmet Bingül(xx), Çağlar Öztürk(xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(xx)- Aykut Çolakoğlu (xx)(Dk. 90+5 Şahan Akyüz(x), Rıza Efendioğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Ali Mert Aydın (xx), Berkay Samancı (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx), Onur Taha Takır (xx)(Dk. 65 Altar Han Hidayetoğlu(xx), Emirhan Özyaşar (xx), Fatih Aktay (xx)ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Murat Demir (xx)- Abdullah Balıkuv (xx), Yunus Emre Çakır (xx), Ahmet Kaan Ergün (xx), Niyazi Batuhan Salman (xx) (Dk. 58 Sefa Akgün(x), Muhammed Samed Karakoç (xx), Mustafa Ethem Erboğa (xx), Hakan Demir (xx) (Dk.66 Sabrican Vural (x), Umut Sönmez (xx) (Dk. 77 Uğurcan Bekçi(x), Mümin Talip Pazarlı (xx), Uğur Daşdemir (xx) (Dk. 78 Rıdvan Türker(x)GOL: Dk. 90+3 Rıdvan Türker (Anagold 24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR:  Emirhan Özyaşar, Fatih Aktay, Aykut Çolakoğlu (Niğde Anadolu FK) - Ahmet Kaan Ergün (Anagold 24Erzincanspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Niğde Anadolu FK, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+3'üncü dakikada Rıdvan Türker kaydetti.


Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Rıza Efendioğlu, Mert Aydın, Ali Emre, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anagold 24Erzincanspor: 0-1 - Son Dakika Spor


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