Son Dakika Haberleri: Anagold 24erzincanspor Evinde Kayıp

Anagold 24erzincanspor Evinde Kayıp

9 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile Yeni Çorum Belediyespor karşı karşıya geldi.

Anagold 24erzincanspor Evinde Kayıp, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile Yeni Çorum Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Yeni Çorum Belediyespor 2-1 kazandı.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile Yeni Çorum Belediyespor karşı karşıya geldi. Erzincan Müstakil Atletizm Pisti'nde oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Çağatay Lokat yönetti.

İlk yarının 22. dakikasında Yeni Çorumspor'dan Mikail'in ortasında topu iyi takip eden Yakup Alkan skoru 1-0 yaparak eşitliği bozdu. İlk yarıda karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmayınca ilk yarı bu skor ile tamamlandı.

İkinci yarıya daha atak oyunuyla çıkan 24Erzincanspor beraberlik golünü ilk yarının hemen başında Halil Yılmaz'ın ayağından buldu ve skoru eşitledi (1-1). Üstünlük çabası içerisinde olan Anagold 24 Erzincanspor sahasında yaptığı hatalı pasları iyi takip eden Yeni Çorumspor üstünlük golünü buldu (dk. 89 Barış Çiçek).

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skor ile sona erdi. Yeni Çorumspor puanını 39'a yükseltirken, Anagold 24 Erzincanspor 29 puanda kaldı.

Müsabakanın 90. dakikasında ev sahibi takımda Muhammed Enes Yılmaz kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Çorum Belediyespor, Spor
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