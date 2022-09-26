Anagold Madencilik: "Sedat Cezayirlioğlu ve Avukatının İddiaları Asılsızdır" - Son Dakika
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Anagold Madencilik: "Sedat Cezayirlioğlu ve Avukatının İddiaları Asılsızdır"

26.09.2022 22:46
Anagold Madencilik: "Sedat Cezayirlioğlu ve Avukatının İddiaları Asılsızdır"

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni ile ilgili tartışmalar hakkında, “Sedat Cezayirlioğlu’nun Keban Atatürk, GAP, Karakaya, Sarıkamış barajlarına siyanür aktığı iddiaları gerçeği yansıtmadığı gibi ne ‘Tespit Raporu’nda ne de resmi herhangi bir raporda yer almamaktadır. Bahsi geçen barajların madenimize en yakın olanı 3.4 kilometre mesafede olduğunu belirtmek isteriz. Görüldüğü üzere Sedat Cezayirlioğlu ve avukatının haberdeki iddiaları asılsızdır ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir” açıklamasını yaptı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ile ilgili tartışmalar hakkında, "Sedat Cezayirlioğlu'nun Keban Atatürk, GAP, Karakaya, Sarıkamış barajlarına siyanür aktığı iddiaları gerçeği yansıtmadığı gibi ne 'Tespit Raporu'nda ne de resmi herhangi bir raporda yer almamaktadır. Bahsi geçen barajların madenimize en yakın olanı 3.4 kilometre mesafede olduğunu belirtmek isteriz. Görüldüğü üzere Sedat Cezayirlioğlu ve avukatının haberdeki iddiaları asılsızdır ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir" açıklamasını yaptı.

Sedat Cezayirlioğlu ve avukatının açıklamalarının haberleştirilmesi üzerine Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu gece yazılı açıklama yaparak, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Anagold Madencilik'in açıklaması şöyle

"26 Eylül tarihinde 'Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeni Yeniden Faaliyete Geçti: Bu, Türkiye'nin Ölüm Projesi. Lütfen Bunu Durdurun, Yalvarıyorum' başlığıyla yayınladığınız haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde Sedat Cezayirlioğlu'nun kendisi ve avukatı İsmail Hakkı Atal'ın 'Tespit Raporu'nu referans göstererek yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır.

Haberde İliç Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapordan yapılan alıntılardaki bilgiler kamuoyuna yanlış aktarılmaktadır. Haberde açıklamalarına yer verilen Sedat Cezayirlioğlu'nun Facebook sayfasında yayınladığı ve bahsettiği 'Bilirkişi Tespit Raporu'nda, haberde yer alan bilgiler yer almamaktadır. Cezayirlioğlu'nun 4 gün önce (22 Eylül) yayınladığı 'rapor'da 340 ton siyanürlü solüsyonun aktığına dair herhangi bir tespit yapılmadığı gibi bu konuda hiçbir resmi kurum tarafından rapor da düzenlenmemiştir.

Şirketimiz tarafından daha önceden yapılan açıklamalarda da belirttiğimiz gibi olay neticesinde içerisinde 8 kilogram siyanür bulunan 20 tona yakın seyreltilmiş solüsyonu, maden alanı içindeki maden ulaşım yoluna aktığını ve bunun Tespit Raporu'nda da belirtildiğini burada bir kez daha hatırlatmak isteriz. Maden sahamız içerisinde meydana gelen bu döküntü hemen bilimsel yöntemlerle müdahale edilerek, temizlenmiştir. Ayrıca aksettirilenin aksine boru patlaması şeklinde bir olay gerçekleşmemiş, maden sahası içerisinde solüsyon (seyreltilmiş siyanür) taşıyan 100 mm yani 10 cm çapında borunun bağlantı noktasında (flanşında) meydana gelen teknik arıza sebebi ile bir döküntü meydana gelmiştir.

Sedat Cezayirlioğlu'nun haberde yer alan açıklamalarında siyanürün Sabırlı Deresi'ne aktığı iddiası, referans gösterdiği 'Tespit Raporu'nda da yalanlanıyor. Olaydaki döküntünün maden sahası içerisinde kaldığı 'Tespit Raporu'nda yazmaktadır. Ayrıca yine aynı raporda Sedat Cezayirlioğlu'nun haberdeki Fırat Barajı'na karıştığı, Keban Atatürk, GAP, Karakaya, Sarıkamış barajlarına siyanür aktığı iddiaları gerçeği yansıtmadığı gibi ne 'Tespit Raporu'nda ne de resmi herhangi bir raporda yer almamaktadır. Bahsi geçen barajların madenimize en yakın olanı 3.4 kilometre mesafede olduğunu belirtmek isteriz.

Görüldüğü üzere Sedat Cezayirlioğlu ve avukatının haberdeki iddiaları asılsızdır ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, yalan ve yanlış haberin yayılmasının önüne geçmek topluma karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Saygılarımızla

Anagold Madencilik"

YORUMLAR
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Hüseyin Baş: Laiklik Bizim İçin Vazgeçilmez Bir Kırmızı Çizgidir. Atatürk Partimizin Kırmızı Çizgisidir Hüseyin Baş: Laiklik Bizim İçin Vazgeçilmez Bir Kırmızı Çizgidir. Atatürk Partimizin Kırmızı Çizgisidir Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeni Yeniden Faaliyete Geçti: 'Bu, Türkiye'nin Ölüm Projesi. Lütfen Bunu Durdurun, Yalvarıyorum' Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeni Yeniden Faaliyete Geçti: 'Bu, Türkiye'nin Ölüm Projesi. Lütfen Bunu Durdurun, Yalvarıyorum'
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Madencilik, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anagold Madencilik: 'Sedat Cezayirlioğlu ve Avukatının İddiaları Asılsızdır' - Son Dakika

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