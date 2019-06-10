Son Dakika Haberleri: Anahtar kapıda unutulunca evde mahsur kaldı
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Anahtar kapıda unutulunca evde mahsur kaldı

6 saat önce

DÜZCE'de evinin anahtarını dışarda unuttuğu için evde mahsur kalan yaşlı bir kadın balkondan çevredekilere seslenerek yardım istedi.

Anahtar kapıda unutulunca evde mahsur kaldı, System.String[]
DÜZCE'de evinin anahtarını dışarda unuttuğu için evde mahsur kalan yaşlı bir kadın balkondan çevredekilere seslenerek yardım istedi. Yaşlı kadını kurtarmaya gelen ekip anahtar ile kapıyı açtı.
Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda 3 katlı evin 1'inci katında oturan B.Ü. (80) isimli kadın, balkondan sokaktan geçenlere seslenerek evde mahsur kaldığını, dışarı çıkamadığını söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi itfaiye merdiveniyle yaşlı kadının bulunduğu balkona doğru yanaşırken, polis ise bu sırada anahtarın evin kapısının dışında unutulduğunu gördü. Çocuklarının kapıyı kilitledikten sonra anahtarı üzerinde unuttuğu düşünülürken, polis kapıyı açarak anahtarı yaşlı kadına verdi.
 


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:41 Kaynak: DHA
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