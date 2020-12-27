'Anahtarı benim için kapıda bıraktı sandım' Kaya Çilingiroğlu soluğu karakolda aldı! - Son Dakika

'Anahtarı benim için kapıda bıraktı sandım' Kaya Çilingiroğlu soluğu karakolda aldı!

27.12.2020 08:20
'Anahtarı benim için kapıda bıraktı sandım' Kaya Çilingiroğlu soluğu karakolda aldı!, System.String[]

Kaya Çilingiroğlu, evine gelerek kendisini rahatsız ettiği ve kapıda unuttuğu anahtarı çaldığı iddiasıyla İlknur A. adlı kadın hakkında şikayetçi oldu ve 1 ay tedbir kararı aldırdı.

Kaya Çilingiroğlu, evine gelerek kendisini rahatsız ettiği ve kapıda unuttuğu anahtarı çaldığı iddiasıyla İlknur A. adlı kadın hakkında şikayetçi oldu ve 1 ay tedbir kararı aldırdı. Kaya Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu öne süren İlknur A. ise, "Anahtarın benim geleceğimi düşünerek kapının üzerinde bıraktığını sandım. Evde Kaya yerine annesini görünce anahtarı düşünmeden alıp kaçtım" dedi. 1 aylık tedbir süresinin geçmesi üzerine yeniden mahkemeye başvuran Çilingiroğlu'nun bu talebi ise reddedildi.

KAPININ ÜZERİNDE UNUTULAN ANAHTARI ALIP GİTTİ

Kaya Çilingiroğlu'nun savcılığa ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre olay 5 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Çilingiroğlu'nun Etiler'deki evine gelen daha önceden tanıdığı İlknur A. kapının açılmaması üzerine geri gitti. Bir süre sonra evden ayrılan Kaya Çilingiroğlu'nu annesi aradı. Anne Gülümser hanım oğluna, bir kadının geldiğini, anahtarı kapının üzerinde unuttuğu için kadının anahtarı da alıp konuttan uzaklaştığını iletti. Bunun üzerine Çilingiroğlu, emniyet ekipleriyle durumu paylaşıp İlknur A.'dan şikayetçi oldu. Çilingiroğlu ifadesinde, "İlknur A.'nın eve nasıl çıktığını bilmiyorum. İlknur A.'nın hangi sebeple böyle bir eylemde bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda husumet yoktur. Evimin kapısında zarar ziyan da yoktur. Zorlama olmadığı için olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapmasını istemiyorum. Ben İlknur A.'yı aylardır görmedim. 1 ya da 2 defa bulunduğum konuta gelmiştir. Evimin anahtarını çalan İlknur A.'dan şikayetçiyim" dedi.

'ARAMIZDAKİ GERGİNLİK YÜZÜNDEN BU EYLEMİ YAPTIM'

Şikayet üzerine ifade veren İlknur A., Kaya Çilingiroğlu'nun eski erkek arkadaşı olduğunu belirtti. Çilingiroğlu'nu ziyaret amaçlı evine gittiğini ifadesinde anlatan İlknur A., "Apartmanın giriş kapısını Kaya'nın annesi Gülümser hanım açtı. Dairenin önüne gittiğimde Gülümser hanım bana kim olduğumu sordu. Ben de ismimi söyledim. Bana hitaben böyle birini tanımadığını söyledi. Bu sırada dairenin kapısında anahtar takılıydı. Anahtarı alıp ikametten ayrıldım. Birkaç saat sonra sakin kafa ile anahtarı teslim etmek için tekrar Kaya'nın oturduğu eve gittim. Güvenlik görevlisi kollarımdan tutup haddini aşan kelimeler kullandı. Sonra emniyet ekipleri geldi. Kaya Çilingiroğlu ile aramızda özel olan ifademde geçmesini istemediğim gerginlik olduğu için böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Anahtarı benim geleceğim bilindiği için kapının üzerinde bırakıldığını düşünüyorum. Evde Kaya yerine annesini görünce de düşünmeden anahtarı alıp birden kaçtım" dedi.

TEDBİR SÜRESİNİN UZAMASI TALEBİ REDDERİLDİ

Çilingiroğlu'nun tedbir talebini değerlendiren Aile Mahkemesi, İlknur A.'nın 1 ay süreyle Kaya Çilingiroğlu'na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, İlknur A.'nın Çilingiroğlu'nun bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasını da kararında açıkladı. Kaya Çilingiroğlu, mahkemenin verdiği 1 aylık tedbir kararının süresinin geçmesi üzerine İlkur A. hakkında yeniden korunma talebinde bulundu. Tedbir süresinin uzatılmasını talep eden Çilingiroğlu, davalı İlknur A. tarafından şahsına ilişkin hayati tehdidin devam ettiğini ve halen rahatsız edildiğini öne sürdü. Ancak mahkeme, verilen tedbir kararının uzatılmasını gerektirir yeni bir olayın yaşanmadığı gerekçesiyle Çilingiroğlu'nun bu talebini reddetti.

'Anahtarı benim için kapıda bıraktı sandım' Kaya Çilingiroğlu soluğu karakolda aldı!

İstanbul Aile Mahkemesi, Kaya Çilingiroğlu, Erkek, Kadın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Anahtarı benim için kapıda bıraktı sandım' Kaya Çilingiroğlu soluğu karakolda aldı! - Son Dakika Magazin


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