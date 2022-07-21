Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı - Son Dakika
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Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı

21.07.2022 18:25

Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı Samsun'da anahtarını içeride unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü.

Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı

SAMSUN - Samsun'da anahtarını içeride unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ölümden döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hicabi K.anahtarını 1 kattaki evlerinde unuttu. Eve girmek için bahçe duvarından tırmanarak pencere alt kısmındaki köpükten yapılma ısı yalıtım sütununa betondan zannedip basan Hicabi K., köpüğün kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kanlar içinde kalan şahıs, vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum 112'ye bildirildi. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anahtarı unuttuğu evine girmek için duvara tırmanan şahıs düşerek yaralandı - Son Dakika
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