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Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

16.09.2021 09:01

Edinilen son dakika haberine göre Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı.

Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

AMASYA - Amasya'da 4 gün önce anahtarı üstünde olan pikabı evinin önünden çalınan çiftçinin yüzünü jandarma ekipleri güldürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyük Kızılca Köyü'nde yaşayan Mehmet Köse, akşam evinin önüne bıraktığı 05 ABG 006 plakalı pikabını sabah aynı yerde görmeyince paniğe kapıldı. Köyü ve arazilerini dolaştıktan sonra Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı. Çalınan pikap 4 gün sonra kent merkezinde boş bir alanda anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine sevinçle İl Jandarma Komutanlığına gelip ekiplerin uyarısı sonrasında pikabının anahtarını teslim alan Köse, "Aracımı arazide, sebze halinde anahtarı üzerindeyken bıraktığım oldu. Ancak bir daha yapmam. Bu bana ders oldu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi
Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Unutkanlığı yüzünden pikabı çalındı... O çiftçiye müjdeli haber jandarmadan geldi - Son Dakika


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