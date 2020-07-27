Anahtarı üstünde unutulan motorun çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bahçelievler'de üstünde anahtarı unutulmuş motosiklet çalındı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Bahçelievler'de bulunan bir öğrenci yurdu önünde gerçekleşti. Üniversite son sınıf öğrencisi olan Fatih Tutar, motosikletini kaldığı öğrenci yurdunun önüne park etti fakat motosikletin anahtarını üzerinde unuttu. Bu durumu fırsat bilen motosiklet hırsızları motoru önce bir süre inceledi sonrasında olay yerinde ayrıldı. Bir süre sonra motosikletin olduğu yere tek başına gelen hırsız sanki kendi motorunun üzerinde oturuyormuş gibi bir süre motosikletin üzerinde oturduktan sonra motosikleti çalıştırdı ve yurdun önünden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlık anları olay yerine yakın olan özel bir okulun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, motoru çalan şahsın önce yanında bulunan bir kişi ile birlikte motoru incelemesi sonrasında tek başına gelerek motorun üstünde bir süre oturması ve motoru alarak hızla kaçması görünüyor.

" Hırsızın hiç mi suçu yok?"

Motosikleti çalınan Fatih Tutar " Olay 22 Temmuz Çarşamba günü oldu. 7-8 gibi Yenibosna karakolunun hemen arkasında motorumu bırakmıştım. Anahtarını üzerinde unutmuşum. 3-4 saat sonra da 22: 30 sıralarında şahıslar önce motoru bir kontrol ediyorlar. Daha sonra yüzleri açık bir biçimde karakol tarafına gidiyorlar. Düşünüyorlar 5 dakika sonra gelip alıyorlar. Evet ben de de hata var ama hırsızın hiç mi suçu yok diyorum. Tek güvendiğim şey karakolun güvenlik kamerası önünden yüzleri açık vaziyette geçmeleri. Muhtemelen sabıkalı insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bulabileceğini düşünüyorum." dedi - İSTANBUL