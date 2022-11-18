Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, yaptığı savunma da en az olay kadar iğrenç

Kaynak: DHA

Odunpazarı, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › APARTMAN PENCERESİNDEN BALKONUNA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN, 5'İNCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika

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