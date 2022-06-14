Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı - Son Dakika
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Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı

14.06.2022 10:59
Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı

KÜTAHYA'da, E.K.'nın (16) yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı.

KÜTAHYA'da, E.K.'nın (16) yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı. Anahtarını almak için trafoya çıkan E.K., mahsur kaldı.

Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde E.K.'nin yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı. Anahtarını almak için trafoya çıkan E.K. inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki trafoda mahsur kalan E.K.'yi merdivenle kurtardı.


Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı
Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı
Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı
Anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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