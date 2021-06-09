Bugün saat 12.00 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Ertürk Sokak'ta 2 çocuk annesi Zehra K., birinci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu.
Zehra K., varilin üzerine koyduğu merdivenle eve balkondan girmeye çalışırken, tutunduğu balkon demirinin yerinden çıkıp düştü. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Zehra K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü! - Son Dakika